Çarşamba'da Kaza: İki Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.Y. (60) idaresindeki 52 ADM 080 plakalı kamyonet, Barajyolu Caddesi'nde E.A. (21) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
