Çarşı Melikgazi'ye Gıda Firması Başvuruları Başladı

Melikgazi Belediyesi'nin projesi "Çarşı Melikgazi"de yer almak isteyen uzman ve tecrübeli gıda firmaları için başvuru süreci başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 18-29 Ağustos tarihleri arasında devam edecek başvuru sürecinde yer almak isteyen gıda firmaları, "Çarşı Melikgazi"ye bizzat giderek ya da online başvuru yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi'de bir hayali daha gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Tüm gıda firmalarını beklediklerini belirten Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Örnekleri yalnızca yurt dışında bulunan, özgün tarzı ile kentin cazibe merkezi haline gelecek olan Çarşı Melikgazi'miz yakında vatandaşımızla buluşuyor. Şu anda inşaatımız tamamlandı. Burada yer almak isteyen gıda firmaları için başvurularımız başladı. Başvurular 18-29 Ağustos tarihleri arasında devam edecek. Burada yerini almak isteyen gıda firmalarımız, Çarşı Melikgazimize bizzat gelerek ya da internet adresimizden başvuru yapabilirler."