Çatalca\'da Çoban Köpeği Garip, Derin Kuyuya Düşerek Kurtarıldı

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ÇATALCA'da yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen ve adı 'Garip' olduğu öğrenilen çoban köpeği itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Garip'in kurtarılma anları cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Çatalca'da bir bahçedeki üstü kapatılmamış su kuyusunun yanında dolaşan çoban köpeği saat 15.00 sıralarında yarısına kadar su dolu yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Köpeğin kuyuya düştüğünü fark eden çevre sakinleri itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği merdivene tutunmuş halde buldu.Soğuk havada uzun sürede kuyuda bekleyen köpeğe kuyuya inen bir itfaiyeci tarafından halat bağlandı.Halatla yukarı çekilen köpeğin itfaiye eri tarafından kurtarıldığı anlar cep telefonuyla görüntülendi. Köpek kuyudan çıkarıldıktan sonra kendini kurtaran itfaiye ekiplerinin yanından uzun süre ayrılmadı.