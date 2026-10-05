Çatalca\'da itfaiye aracı yangın ihbarından dönerken 11 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

ÇATALCA'da yangın ihbarından dönen itfaiye aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan A.B.A.(11) çarptı. Ağır yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.15 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Şair Necmettin Halil Onan Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kurstan çıkıp evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan A.B.A.'ya, yangın ihbarından dönen itfaiye aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralandı.

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı A.B.A., ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.