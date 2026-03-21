Çatalca\'da Midibüs Kazası: 3 Polis Yaralı

Çatalca'da kaza yapan midibüste bulunan 3 polis memuru yaralandı.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü hizmetinde bulunan midibüs, İnceğiz-Binkılıç Geri Gönderme Merkezi'ne yabancı uyruklu kişileri bıraktıktan sonra Arnavutköy Geri Gönderme Merkezi'ne dönerken, İhsaniye Mahallesi Kırklareli Caddesi'nde virajı alamayarak yan yattı.
Kazada, midibüsteki 3 polis memuru hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
