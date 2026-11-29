(İSTANBUL) - Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, ilçede etkili olan sağanak yağışın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda Karacaköy, Karamandere ve çevresinde mahsur kalan toplam 66 vatandaşın ekiplerin koordineli müdahalesiyle kurtarıldığını bildirdi.

Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel, ilçede etkili olan sağanak yağışın ardından İstanbul Valisi Davut Gül ve Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk ile birlikte selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Erhan Güzel, Karacaköy ve Karamandere mahalleleri başta olmak üzere sağanak yağıştan etkilenen bölgelerde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İlçemizde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, özellikle Karacaköy ve Karamandere mahallelerimiz ile çevresinde olumsuzluklara neden olmuştur. Yağışın etkili olduğu bölgelerde yürütülen tüm çalışmaları, İstanbul Valimiz Sayın Davut Gül ve Çatalca Kaymakamımız Sayın Yasin Öztürk ile birlikte yerinde takip ettik. Bölgede yaşanan sel ve su baskınlarına müdahale etmek üzere AFAD, İBB itfaiye ekipleri, Çatalca Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimiz (ÇAKUT), Silivri Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri, Polis Arama Kurtarma ve emniyet güçlerimizin ilgili birimleri sahada koordineli şekilde çalışmalarını sürdürmüştür.

Gerçekleştirilen kurtarma çalışmaları sonucunda Karacaköy, Karamandere ve çevresinde mahsur kalan toplam 66 vatandaşımız ekiplerin koordineli müdahalesiyle kurtarılmıştır. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen şu ana kadar herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimiz. Ekiplerimiz sahadaki çalışmalarını sürdürürken gelişmeler yakından takip edilmektedir. Hemşehrilerimiz, yaşanan olumsuzluklara ilişkin bildirim ve taleplerini Belediyemiz Çözüm Merkezi'nin 444 61 02 numaralı telefonu üzerinden iletebilirler. Kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplerimize özverili çalışmaları ve emekleri için teşekkür ediyor, yağışlardan etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."