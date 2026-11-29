(İSTANBUL) Çatalca'da sele dönüşen yağışın ardından mahsur kalan 66 kişinin kurtarıldığı bölgede İBB Yol Bakım ve İSKİ ekipleri yol güvenliği için çalışmalar yürüttü.

Gece yarısından sonra başlayıp gün boyunca aralıklarla süren yağışın ardından Karacaköy Deresi ile Karamandere'de su seviyesinin yükselmesi nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, İtfaiye, AFAD, Çatalce ve Silivri Belediyesi ekipleri başta olmak üzere çok sayıda görevli bölgeye sevk edildi. 66 kişi kurtarılarak güvenli bölgeye taşındı.

YOL GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMA

Çatalca Karacaköy Sultan Fatih Caddesi'nde ise İBB Yol Bakım ve İSKİ ekipleri tarafından temizlik ve yol güvenliği çalışmaları yürütüldü. Bölgedeki yerleşim birimlerinin bağlantılarını sağlayan yolların ulaşıma açık kalabilmesi için bazınaktalarda sel sularının önü açılarak akışının kontrollü bir şekilde olması sağlandı.