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Çatıdan düşen buz sarkıtının altında kalıyordu: O anlar kamerada

Sakarya'da soğuk hava etkisini sürdürüyor: Evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde dondurucu hava sebebiyle evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu. Karapürçek ilçesinde ise bir kişinin binanın çatısından düşen buz sarkıtının altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Meteorolojinin uyarıları sonrasında geçtiğimiz günlerde 'Altay kar fırtınası' Sakarya'da etkili oldu. Kar yağışının ardından eksi derecelere düşen hava sıcaklığıyla birlikte şehir adeta buz kesti. Dondurucu soğuk kent genelinde buzlanmalara sebep oldu. Sabah saatlerinde park halindeki araç camları, kaldırımlar ve su birikintileri buzla kaplandı. Hendek ilçesi Dikmen Mahallesi'nde ise evlerin çatılarında metrelerce buz sarkıtları oluştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise buz sarkıtlarını kırarak önlem aldı.

Öte yandan, Karapürçek ilçesi Şehit Selim Gedik Caddesi üzerindeki bir binanın çatısından yola buz sarkıtı düştü. O esnada kaldırımda bulunan bir kişinin düşen parçadan son anda kurtulduğu anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.