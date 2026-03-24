Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde montaj sırasında çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Çerikli beldesindeki tuz fabrikasında çalışan Ozan T. (48), çatı montajı yaptığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Delice Devlet Hastanesine kaldırılan Ozan T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?