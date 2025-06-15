Çatışmalar Tırmanıyor: İsrail ve İran - Son Dakika
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Çatışmalar Tırmanıyor: İsrail ve İran

15.06.2025 09:10
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonrası insanî kriz derinleşiyor, Özgür Gazze Mitingi düzenlenecek.

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Üsküdar Meydanı'nda düzenlenecek "Özgür Gazze Mitingi"ne katılacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar izleniyor.

(Kudüs/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, iki oturum halinde gerçekleştirilecek.

(Ankara/09.30/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Millet Ligi'nin Çin'de gerçekleştirilen ilk haftasında dördüncü ve son maçını Çin ile yapacak.

(Şian/10.00) (Fotoğraflı)

2- Eyüpspor Kulübü, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin için Eyüpspor Kemerburgaz Tesisleri'nde imza töreni düzenleyecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu ve Bahattin Sofuoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın İtalya'daki 6. ayağı, superpool ve ikinci yarışla tamamlanacak.

(Rimini/12.00/15.00) (Fotoğraflı)

4- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 2025 sezonu onuncu ayağı Kanada Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Montreal/21.00) (Fotoğraflı)

5- FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ABD'de başlayacak; organizasyonun açılış maçında A Grubu'nda El Ahli ile Inter Miami karşı karşıya gelecek, C Grubu'nda Bayern Münih-Auckland City, B Grubu'nda PSG- Atletico Madrid müsabakaları oynanacak.

(Miami/03.00/Cincinnati/19.00/Pasadena/22.00) (Fotoğraflı)

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çatışmalar Tırmanıyor: İsrail ve İran - Son Dakika

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