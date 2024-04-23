Çavuşoğlu, ABD'deki Süryani toplumuyla birlik ve beraberlik mesajı verdi - Son Dakika
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Çavuşoğlu, ABD'deki Süryani toplumuyla birlik ve beraberlik mesajı verdi

Çavuşoğlu, ABD\'deki Süryani toplumuyla birlik ve beraberlik mesajı verdi

NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki Süryani toplumuyla buluşarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çavuşoğlu, Türkiye kökenli Süryani vatandaşlar ve dini liderleriyle de bir araya geldi. ABD Süryani Toplumu Lideri, Çavuşoğlu'na teşekkür ederek kendilerini ana vatanlarında gibi hissettiklerini belirtti. Çavuşoğlu ayrıca ABD Maarif Okulu'nu da ziyaret etti.

23.04.2024 23:43
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NEW NATO Parlamenter Asamblesi (PA) Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Süryani toplumuyla buluşmasında "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

ABD'de, NATO Parlamentolar Asamblesi Başkanı olarak, beraberindeki heyetle bir dizi temas gerçekleştiren Çavuşoğlu, New Jersey eyaletinde, Türkiye'den göç eden Süryani toplumu ile ABD Maarif Okulunu ziyaret etti.

Eski Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'le ziyaret ettiği Mor Gabriel Süryani Ortodoks Kilisesi'nde, Türkiye kökenli Süryani vatandaşlar ve dini liderleriyle sohbet etti.

"Sadece Türkiye'deki değil, ABD'de yaşayan Süryani vatandaşlarımızla da yakın bir dostluğumuz oluştu." diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, başbakanlığı döneminden bu yana, azınlıkların vakıf mallarının iadesi konusunda ortaya koyduğu iradeye vurgu yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin vatandaşları arasında ayrım gözetmediğini, ister hizmet bakımından ister gönül bağı bakımından herkesin "birinci sınıf ve eşit" görüldüğünü belirterek, "birlik ve beraberlik" mesajı verdi.

"Şu anda kendimizi, gurur duyduğumuz ana vatanımızdaymış gibi hissediyoruz"

ABD Süryani Toplumu Lideri Cebrail Akyön de Çavuşoğlu'na hitaben, "ABD'de yaşayan Süryaniler olarak, sizleri yanımızda görmenin mutluluğunu yaşamaktayız. Şu anda kendimizi, gurur duyduğumuz ana vatanımızdaymış gibi hissediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Akyön, her zaman ve her yerde Çavuşoğlu'nun Süryani toplumuna gösterdiği "ilgi ve alaka için müteşekkir olduklarını" dile getirdi.

Akyön, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi hak ettiği yere getirmek için ortaya koyduğu büyük çabaya da dikkati çekti.

Öte yandan, aynı bölgede bulunan ABD Maarif Okulunu da ziyaret eden Mevlüt Çavuşoğlu, okul yöneticileri ile istişarelerde bulundu. Çavuşoğlu kendisine çiçek takdim eden öğrencilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çavuşoğlu, ABD'deki Süryani toplumuyla birlik ve beraberlik mesajı verdi - Son Dakika

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