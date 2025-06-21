Çay\'da Eğitim Bir-Sen Birlik Programı

Çay'da Eğitim Bir-Sen İlçe Temsilciliği tarafından birlik ve beraberlik programı düzenlendi.

Belediye Düğün Salonu'ndaki programa, Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar 1 Nolu Şube Başkanı Mustafa Arslan, sendika üyeleri ve aileleri katıldı.

Arslan, programda, "Bu güzel organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, emekli olan üyelerimize bundan sonraki hayatlarında aileleriyle mutlu bir yaşam diliyorum."ifadesini kullandı.

Programda, emekli olan sendika üyelerine plaket takdim edildi.

Eber Gölü'nde basın açıklaması yapıldı

Çay ilçesinde Eber Gölü kıyısında basın açıklaması yapıldı.

Kocaoğuz mevkisinde açıklamada bulunan doğaseverler ve siyasi parti temsilcileri mevsimsel kuraklığa dikkati çekti.