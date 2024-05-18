Çay fabrikası çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

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KUNMİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bir çay fabrikasının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Eyaletin itfaiye ve kurtarma departmanına göre Cuma günü saat 15.00 sularında Xishuangbanna Dai Özerk İli'nin Jinghong şehrindeki bir çay fabrikası 6 kişinin üzerine çöktü.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.