Çay fabrikası çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

KUNMİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bir çay fabrikasının çökmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Eyaletin itfaiye ve kurtarma departmanına göre Cuma günü saat 15.00 sularında Xishuangbanna Dai Özerk İli'nin Jinghong şehrindeki bir çay fabrikası 6 kişinin üzerine çöktü.
Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi.
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