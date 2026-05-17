Çaybaşı\'nda Boğulma Faciası

ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde Arda Karayiğit, serinlemek için girdiği Gökçegelin Şelalesi'nde boğuldu.

Olay, Çaybaşı ilçesine bağlı İlküvez Mahallesi'nde meydana geldi. Arda Karayiğit, arkadaşlarıyla birlikte gittiği Gökçegelin Şelalesi'nde yüzmek için suya girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Karayiğit'i göremeyen arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Şelale çevresinde geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucu Arda Karayiğit'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Karayiğit'in cenazesi, ön otopsi işlemleri için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Acı haberi alan aile yakınları sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.