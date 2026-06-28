Çayda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Adana'nın Pozantı ilçesinde çayda mahsur kalan kişi jandarma ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Belemedik Mahallesi'nde serinlemek için Çakıt Çayı'na giren kişi akıntıya kapılarak suda sürüklenmeye başladı.
Boğulma tehlikesi geçiren kişi, bir kayaya tutunup yardım istedi.
Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, kayanın üzerine çıkarak yardım bekleyen kişiyi halata bağlı can simidiyle kıyıya çekerek kurtardı.
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