Çayırhan Termik Santrali'nin İhalesini Akçadağ İnşaat Kazandı - Son Dakika
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Çayırhan Termik Santrali'nin İhalesini Akçadağ İnşaat Kazandı

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın ihalesini 20 milyar TL ile Akçadağ İnşaat aldı.

07.03.2025 16:23
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Haber: Erva Gün – Batuhan Dükel/ Kamera: Uğur Demirci

(ANKARA)Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin ihaleyi en yüksek 20 milyar Türk lirası teklifle Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik aldı. Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akçadağ, ihalenin ardından Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın önünde yaptığı açıklamada, "Enerji Bakanlığı tarafından oradaki mesai arkadaşlarımızın tamamının istihdamına devam ettirileceği hatta istihdam sayısının arttırılacağı hususunda biz bunların taahhütünü verdik. Bu hususlarda çalışmalar yapılacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığında, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin ihale yapıldı. İhaleye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınun duyurusuna göre, Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik, Çelikler Taahhüt ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik teklif veren şirketler arasında yer aldı.

En düşük 13 milyar 50 milyon Türk lirası teklifle açılışı yapılan ihale elemeli tur esasıyla yapıldı. Eleme turunda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi ilk aşamada elendi.

İhale başlangıç fiyatı 15 milyar 600 milyon Türk lirası olurken 50 milyon Türk lirası artırım aralığı olarak belirlendi. Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi, Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği'nin 17 milyar Türk lirası teklif vermesinin ardından ihaleden çekildi. İhalede Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik'in 20 milyar Türk lirası teklif verince, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu ihaleden çekilme kararı aldı.

Özelleştirme Kapsam ve Programında bulunan Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ)'ne ait Çayırhan Termik Santrali (Santral) ile Santral'in kullanımında bulunan mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazların, EÜAŞ'a ait Çayırhan Linyit İşletmesi (İşletme)'nin kullanımında bulunan taşınırlar ile mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazların "satış", EÜAŞ adına kayıtlı 23405 ve 30963 nolu ruhsatların ve ruhsatların kapsadığı maden sahalarının "işletme hakkının verilmesi" yöntemi ile bir bütün halinde ihaleyi 20 milyar Türk lirası ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi aldı.

"Mesai arkadaşlarımızın tamamının istihdamına devam ettirileceği taahhütünü verdik"

Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akçadağ, ihalenin ardından Özelleştirme İdaresi Başkanlığından ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Akçadağ,"İşçinin ve emekçinin mutlu olduğu bir süreç yaşayacağız. Bölgenin bugüne kadar gördüğü daha avantajsal bir durum yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Devir işlemlerinin ne zaman tamamlanacağına ilişkin sorusuna Akçadağ, "Özelleştirme İdaresi Başkanlığının yürüteceği bir süreç. Bizi davet ettiklerinde hazır olacağız" yanıtını verdi.

Satışa karşı uzun süredir eylem yapan Çayırhan Maden İşletmeleri ve Termik Santral çalışanlarının iş güvenceleri konusundaki endişelerine ilişkin bir soruyu Akçadağ, "Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürüttü. Enerji Bakanlığı tarafından oradaki mesai arkadaşlarımızın tamamının istihdamına devam ettirileceği hatta istihdam sayısının arttırılacağı hususunda biz bunların taahhütünü verdik. Bu hususlarda çalışmalar yapılacaktır" yanıtını verdi.

Furkan Akçadağ, söz konusu işletmelerin değerinin 8 kat altında satıldığı iddialarına ilişkin bir soruya yanıt vermedi.

Bu arada, ihale başlamadan önce Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Kurtuluş'daki merkezine yürüyen bir grup TKP'li sloganlar atarak özelliştirmeyi protesto etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çayırhan Termik Santrali'nin İhalesini Akçadağ İnşaat Kazandı - Son Dakika

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