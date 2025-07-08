Çaykara'da Camide Yangın

Trabzon'un Çaykara ilçesinde camide çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çambaşı Mahallesi'ne bağlı Mağlakamboz Yaylası'ndaki camide, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında camide hasar oluştu.
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