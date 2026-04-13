Çaykur Rizespor ile Gaziantep FK Süper Lig'de Karşı Karşıya

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı evinde konuk ediyor. Her iki takımın da 33 puanla orta sıralarda yer aldığı mücadele öncesinde kadro durumları ve tarihsel istatistikler değerlendiriliyor.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı evinde ağırlıyor. Çaykur Rizespor, 28 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puanla 12. sırada bulunurken, Gaziantep FK da 28 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 33 puanla 10. sırada yer alıyor. İki ekip daha önce Süper Lig, 1. Lig ve Türkiye Kupası dahil 26 kez karşılaştı; bu mücadelelerde Çaykur Rizespor 12, Gaziantep FK 10 galibiyet alırken, 4 maç berabere sonuçlandı.

Çaykur Rizespor'da Adedire Mebude ve Husniddin Alikulov sakatlıkları nedeniyle, Casper Hojer ise sarı kart cezası yüzünden forma giyemeyecek. Ev sahibi takımda Loide Augusto, Atilla Mocsi, Altın Zeqiri, Taylan Antalyalı ve Ibrahim Olawoyin, bu maçta sarı kart görürlerse haftaki Fenerbahçe maçında oynayamayacak. Gaziantep FK'da ise Denis Draguş, Melih Kabasakal ve Kevin Rodrigues sarı kart sınırında bulunuyor. Maç, Çaykur Didi Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Ozan Ergün'ün yönetiminde beIN SPORTS 2'den canlı yayınlanacak.

Maç öncesi notlara göre, Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ile oynadığı son yedi maçın sadece ikisini kazanabildi, ancak bu galibiyetleri son iki iç saha maçında aldı. Gaziantep FK, Süper Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği üç rakibinden biri olan Çaykur Rizespor'a karşı son dört maçta sadece bir galibiyet alabildi. Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ile oynadığı son iki lig maçını kaybetmedi, ancak bu rekabette üst üste üç maçı mağlubiyetsiz geçemedi. Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'a kaybettiği son dokuz resmi maçın tamamında en az ikişer gol yedi, ancak rakibini mağlup ettiği son sekiz karşılaşmanın yedisinde kalesini gole kapattı. Bu sezon ilk 13 maçta 22 puan toplayan Gaziantep FK, sonraki 15 maçta sadece 12 puan alabildi. Çaykur Rizespor, bu sezon pazartesi günleri oynadığı iki iç saha maçını da 1-0 kazandı ve haftanın ilk gününde daha önceki 12 iç saha maçındaki galibiyet sayısını eşitledi. Çaykur Rizespor santrforu Ali Sowe'un Süper Lig kariyerinde Gaziantep FK'dan daha fazla gol attığı tek rakibi Fenerbahçe. Gaziantep FK'nın Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a attığı gollerin %35'inde Alexandru Maxim'in katkısı bulunuyor. Çaykur Rizespor teknik direktörü Recep Uçar'ın Süper Lig'de en fazla mağlup ettiği iki rakibinden biri Gaziantep FK.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Gaziantep FK, Rizespor, Futbol, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:10:41. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.