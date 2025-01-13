Osmaniye'de inşa edilen Cebelibereket Şehitlik Camisi mayısta ibadete açılacak.
Cebelibereket Şehitlik Camisi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Yılmazer, gazetecilere, caminin bölgede büyük ihtiyacı karşılayacağını söyledi.
Caminin Selçuklu mimarisi örnek alınarak yapıldığını dile getiren Yılmazer, "Kaba inşaatı tamamlanan caminin mayıs gibi ibadete açılması için çalışıyoruz." dedi.
Son Dakika › Güncel › Cebelibereket Şehitlik Camisi Mayıs'ta İbadete Açılacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.