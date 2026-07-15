CEBELİTARIK, 15 Temmuz (Xinhua) -- Avrupa Birliği ile İngiltere arasında salı günü Brüksel'de imzalanan anlaşmayla Britanya Denizaşırı Bölgesi olan Cebelitarık ile İspanya arasındaki kara sınırında uygulanan rutin kontroller kaldırıldı.
İki ülke arasındaki mal ve iş gücü hareketliliğini önemli ölçüde kolaylaştıracak olan anlaşmayla Cebelitarık ile AB arasındaki ekonomik bağların güçlendirilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Cebelitarık'ta Kontroller Kaldırıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?