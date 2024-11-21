Çek Cumhuriyeti 14 Leopard Tankı Alıyor

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PRAG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı, Almanya'dan 14 adet Leopard 2A4 muharebe tankı satın alacaklarını duyurdu.

Bakanlıktan çarşamba günü yapılan açıklamaya göre Almanya'nın Rheinmetall Landsysteme GmbH şirketiyle 3,98 milyar Çek korunası (yaklaşık 166 milyon ABD doları) değerindeki sözleşmenin yıl sonuna kadar imzalanması planlanıyor. Sözleşmenin imzalanmasının ardından tankların 2026 sonuna kadar teslim edilmesi öngörülüyor.

Sözleşmenin iletişim ve bilgi sistemleri kurulumunu, atölye ekipmanlarını, ilgili malzemeleri ve ilk mühimmat tedarikini de içerdiğini belirten bakanlık, Çek savunma sanayi kuruluşlarının gelecek tanklara Çek topraklarında hizmet verebilmelerini sağlayacak hizmet sözleşmesiyle ilgili müzakerelerde de sona yaklaşıldığı ifade etti.

Bakanlığın verdiği bilgilere göre Almanya, Çek Cumhuriyeti'nin Ukrayna'ya yaptığı askeri yardım nedeniyle bu ülkeye 28 adet Leopard 2A4 tankı ve iki kurtarma tankı hibe etmiş durumda. Sözleşme tamamlandıktan sonra Çek ordusundaki 2A4 tankı sayısı 42'ye çıkacak.