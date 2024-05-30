Çekmeköy Belediye Başkanı 15 yıldır çözüm bekleyen yol sorununu 3 günde çözdü - Son Dakika
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Çekmeköy Belediye Başkanı 15 yıldır çözüm bekleyen yol sorununu 3 günde çözdü

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çatalmeşe ve Alemdağ Mahallesi'ndeki 'Halkın Buluşmasında' 15 yıldır çözüm bekleyen yol sorununu, 3 günde çözdü. Başkan Çerkez, mahalle sakinlerinden gelen talepleri not alarak, Cevizlik ve 130. sokakların yol sorununu çözüme kavuşturdu.

30.05.2024 10:34
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(İSTANBUL)- Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Çatalmeşe ve Alemdağ Mahallesi'ndeki 'Halkın Buluşmasında' 15 yıldır çözüm bekleyen yol sorununu, 3 günde çözdü.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, mahalle buluşmalarında, vatandaşlardan gelen taleplere hızlı ve kalıcı çözümler üretiyor. Alemdağ-Çatalmeşe 'Halkın Buluşmasında' mahalle sakinlerinden gelen talepleri not alan Başkan Çerkez, vatandaşların 15 yıldır çözüm beklediği Cevizlik ve 130. sokakların yol sorununu, yasal prosedürler tamamlayıp 3 günde çözüme kavuşturdu.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, halk buluşmasında iletilen sorunları yerinde çözmeye devam ediyor

Buluşmada konuşan Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Cevizlik Sokak ve 130. Sokak'taki yolun açık olmadığı bizlere yatığımız Halk Buluşmaları'nda iletildi. Bu problem, yaklaşık 15 yıldır devam ediyormuş. Mahalle sakinleri tarafından kapalı olan yol ile alakalı yolun açılması için defalarca dilekçe verilmiş. Biz de yerinde tahkik ettik ve mevcut durumu görmek istedik. Yaptığımız çalışma ile yol, bugün bütün Alemdağ Mahalle halkının hizmetine açılıyor. Mühim olan insanların problemlerini yerinde dinleyip onlara çözüm üretmek. Halkın gününde iletilen sorunları çözmek için buraya geldik. Açılmaz denilen yolu kısa bir sürede hizmete açtık. Artık bu yol tüm Alemdağ Mahallesi'ne ve Çekmeköye hizmet verecek" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çekmeköy Belediye Başkanı 15 yıldır çözüm bekleyen yol sorununu 3 günde çözdü - Son Dakika

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