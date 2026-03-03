Çekmeköy'de Bıçaklı Saldırı: Öğretmen Taburcu Oldu

Çekmeköy'de lise öğrencisi tarafından bıçakla yaralanan öğretmen, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17) tarafından bıçaklanması sonucu yaralanan öğretmen Z.A'nın (52) hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Öğretmen Z.A. taburcu edildi.

Aynı olayda yaralanan ve durumu iyi olan öğrenci S.K'nin (15) tedavisi ise devam ediyor.

Olay

Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), dün kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K'yi (15) bıçakla yaralamıştı.

F.S.B. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı öğretmenlerden Çelik kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.