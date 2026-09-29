Çekmeköy'de iddiaya göre fren yerine gaza basılınca cip kafeye girdi; yaralanan yok - Son Dakika
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Çekmeköy'de iddiaya göre fren yerine gaza basılınca cip kafeye girdi; yaralanan yok

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Çekmeköy\'de iddiaya göre fren yerine gaza basılınca cip kafeye girdi; yaralanan yok
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Çekmeköy'de bir AVM'nin otoparkında iddiaya göre fren yerine gaza basan cip, park halindeki otomobile çarparak iki araçla kafeye girdi. Kazada yaralanan olmazken, cip sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

ÇEKMEKÖY'de iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip, çarptığı otomobille birlikte kafeye girdi. Yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde bir AVM'nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta park halinde bulunan cipin sürücüsü hareket ettiği sırada fren yerine gaza bastı. Cip, park halindeki 34 MIP 648 plakalı otomobile çarptı. 2 araç sürüklenerek kafeye girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kafenin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Dükkana giren araçlar çekiciyle çıkarılırken, kafede ve dükkanın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Cip sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kafede ve araçlarda hasar oluştu. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürerken, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

'SES DUYUNCA GELİP BAKTIK'

Görgü tanığı Baran Akyol, "Park halindeyken birden hareket ederek park halindeki araca çarpınca dükkana girdiler. Yaralı yoktu. Kimseye bir şey olmadı. AVM'nin içerisinde çalışıyorduk. Birden ses gelince gelip baktık" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Çekmeköy'de iddiaya göre fren yerine gaza basılınca cip kafeye girdi; yaralanan yok - Son Dakika
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