Çekmeköy'de Otopark Sorununa İki Yeni Çözüm

(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediyesi, ilçede artan araç sayısına bağlı olarak ortaya çıkan otopark sorununu hafifletmek amacıyla Hamidiye Mahallesi'nde 207 araç kapasiteli, Sultançiftliği Mahallesi'nde ise 335 araç ve 115 karavan kapasiteli iki ayrı park alanı oluşturuyor. Belediye Başkanı Orhan Çerkez, çalışmaların ilçenin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek amacıyla yürütüldüğünü söyledi.

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in talimatları doğrultusunda, vatandaşlardan gelen taleplere paralel olarak ilçeye yeni otopark alanları kazandırılıyor. Çekmeköy Belediyesi, mahallelerdeki park sorununu azaltmak ve günlük yaşamı kolaylaştırmak için iki ayrı noktada yeni araç park alanları oluşturuyor.

Hamidiye Mahallesi'nde 207 araç kapasiteli açık otopark

Hamidiye Mahallesi Bestegül Sokak'ta, eski Ulus Pazarı alanında 6 bin 250 metrekarelik alanda 207 araç kapasiteli yeni bir açık otopark alanı için düzenlemeler sürüyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgede yoğunluğun azaltılması ve mahalle sakinlerinin park sorununun önemli ölçüde giderilmesi hedefleniyor.

Sultançiftliği Mahallesi'nde 335 araç ve 115 karavan kapasiteli park alanı

Sultançiftliği Mahallesi İnönü Caddesi'nde, eski lunapark alanında yapılacak düzenleme ile de 335 araç ve 115 karavan kapasiteli geniş bir park alanı ilçeye kazandırılacak. Proje ile araçlar ve karavan kullanıcıları için düzenli ve güvenli bir park alanı oluşturulması amaçlanıyor.

Çerkez, ilçede yaşam kalitesini artırmak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Çekmeköy'ün ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretiyoruz"

"İlçemizde geçmişten gelen planlama hatalarından kaynaklı olarak bir otopark problemi yaşanıyor. Artan araç sayısıyla birlikte otopark ihtiyacı da her geçen gün büyüyor. Biz de hem mahallelerimizdeki park sorununu azaltmak hem de vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için yeni alanlar kazandırıyoruz. Hamidiye ve Sultançiftliği mahallelerimizde oluşturacağımız bu iki önemli otopark alanı, bölgedeki trafik ve park yoğunluğunu önemli ölçüde azaltacak. Bu otoparklar hem uygun fiyatlı hem de güvenli olacak. Çekmeköy'ümüzün ihtiyaçlarını yakından takip ederek kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz."

Yeni otopark alanlarının tamamlanmasıyla ilçede trafik akışının rahatlaması ve mahallelerde düzensiz parkın önüne geçilmesi hedefleniyor.