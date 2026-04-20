Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çekmeköyde Şehit Öğretmenin Emaneti Hasan Kemal'e Doğum Günü Sürprizi

20.04.2026 14:19  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL) - Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 2 Mart'ta Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elim bir saldırı sonrası şehit olan Fatma Nur Öğretmen'in evladı Hasan Kemal'in 11'inci yaş gününü kutladı.

Geçtiğimiz mart ayında Çekmeköy'de gerçekleşen menfur saldırı sonucu şehit olan öğretmen Fatma Nur Çelik'in emaneti olan Hasan Kemal'in 11'inci yaş günü, Çekmeköy'de duygu dolu anlara sahne oldu. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in ev sahipliğinde Çamlık Sosyal Tesisleri'nde Hasan Kemal'in ailesi, akrabaları, öğretmenleri ve arkadaşlarının katılımıyla gerçekleştirilen doğum günü programında birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Programda yapılan konuşmalarda, merhume öğretmenin hatırasının Çekmeköy'de yaşatılmaya devam edileceği vurgulandı. Başkan Orhan Çerkez, Hasan Kemal'e taraftarı olduğu Beşiktaş'ın formasını hediye ederek yalnız olmadığını belirtti. Çerkez, "O artık hepimizin evladı. Ona sahip çıkmak, yanında olmak hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

Hasan Kemal ise, "Burada olduğum, sizin gibi arkadaşlara sahip olduğum için şükrediyorum. İyi ki sizinle tanışmışım çok şanslıyım. Çok teşekkür ediyorum. Hiç aklıma gelmemişti. Benim için sürpriz oldu" dedi.

Etkinlikte ayrıca şehit öğretmen Fatma Nur Çelik için dualar edilirken, ailesine sabır dilekleri iletildi. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi.

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu Teğmen Ümit Mete Erez, Evinde Ölü Bulundu
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Süper Lig’e yükselen ilk takım Erzurumspor Süper Lig'e yükselen ilk takım Erzurumspor
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı

14:30
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
14:09
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
13:57
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı
13:47
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
Avukat Serdar Öktem suikastında iddianame hazırlandı! Saldırının altından Daltonlar ve Gündoğmuş çeteleri çıktı
12:39
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
11:41
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma “Suça sürüklenen çocuk“ tanımı değişiyor
Yeni düzenleme için üç koldan çalışma! “Suça sürüklenen çocuk" tanımı değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 14:53:57. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.