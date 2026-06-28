Çekya'da Sıcaklık Rekoru: 41,1°C!

Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Çekya'da bugün 41,1 santigrat dereceyle şu ana kadar ülkedeki en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı.

Radio Prague International'ın haberine göre, Çek Hidrometeoroloji Enstitüsü, sıcak hava dalgasının ülke genelinde etkisini sürdürdüğünü açıkladı.

Açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde yer alan Doksany kasabasında bugün 41,1 santigrat dereceye ulaşıldı ve bununla birlikte ülkede bugüne kadar ölçülen en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı.

Enstitü, sıcaklık rekorunun tekrar aşılabileceği uyarısında bulunarak, vatandaşları aşırı sıcaklardan korunmaya, yeterli sıvı tüketmeye ve uyarıları dikkate almaya çağırdı.

Çekya'da sıcaklık rekoru, 2012'de Dobrichovice bölgesinde 40,4 santigrat dereceyle kırılmıştı. Dün ise Doksany kasabasında 40,9 santigrat dereceyle yeni rekor sıcaklık kaydedilmişti.