Çekya'da yapay zeka dolandırıcılığından endişe duyanların oranı yüzde 77,5'e ulaştı - Son Dakika
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Çekya'da yapay zeka dolandırıcılığından endişe duyanların oranı yüzde 77,5'e ulaştı

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Çekya'da 1407 kişiyle yapılan araştırmada halkın yüzde 77,5'inin yapay zeka dolandırıcılığından endişe duyduğu belirtildi. Araştırmada sahte görüntü ve fotoğraflardan endişe oranı yüzde 72,3, siber saldırılardan endişe oranı yüzde 70,6 olarak aktarıldı.

Çekya'da halkın yüzde 70'inden fazlasının yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıktan endişe ettiği belirtildi.

Çekya Yapay Zeka Barometresi tarafından yapılan araştırmada, 1407 kişinin yapay zeka kullanımına ilişkin görüşleri alındı.

Araştırmada, Çekya halkının yüzde 77,5'inin yapay zeka kullanılarak yapılan dolandırıcılıktan endişe ettiği sonucuna ulaşıldığı aktarıldı.

Halkın yüzde 72,3'lük kesiminin sahte görüntü ve fotoğraflardan, yüzde 70,6'lık kesimin de siber saldırılardan endişe duyduğuna işaret edilen açıklamada, yüzde 70,1'lik kısmının yapay zekanın çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğu görüşünde olduğu belirtildi.

Araştırmada görüşüne yer verilen Çekya Yapay Zeka Derneği Direktörü Lukas Benzl, insanların yapay zeka dolandırıcılığına ilişkin farkındalık kazanmaları ve olası durumlarda kiminle görüşmeleri gerektiğini bilmelerinin önemli olduğunu belirtti.

Çekya'da yapılan bir diğer araştırmaya göre, 2026'da yapay zeka kullanımı yüzde 76'ya yükseldi. Halkın yüzde 39'unun ise yapay zeka gelişiminden endişe duyduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Çek CumhuriyetiDolandırıcılıkYapay ZekaTeknolojiGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Çekya'da yapay zeka dolandırıcılığından endişe duyanların oranı yüzde 77,5'e ulaştı - Son Dakika
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