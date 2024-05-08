Çekya, Ukrayna\'ya 180 bin topçu mühimmatı teslim etmeyi hedefliyor

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Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, ülkesinin gelecek ay Ukrayna'ya 180 bin topçu mühimmatı teslim etmeyi hedeflediğini söyledi.

Pavel, Alman ARD televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

Çekya'nın Ukrayna için mühimmat satın alma girişiminde ilerleme kaydedildiğini ve gelecek aylarda teslimat yapılacağını ifade eden Pavel, "Ben ve Başbakanımız Petr Fiala, yaklaşık 180 bin (top mermisi) adetlik ilk sevkiyatın haziranda teslim edilebileceğini ve daha yüksek sayıda tedarik için başka sözleşmeler yapılacağını düşünüyoruz." dedi.

Savaşı sona erdirmesi için Rusya üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla Batılı ülkelerin Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sağlaması gerektiğini savunan Pavel, şu değerlendirmede bulundu:

"Savaşı sürdürmenin bir anlamı olmadığını ve Rusya'nın daha fazla askeri başarı elde edemeyeceğini açıkça gösterebilmek için Ukrayna'nın her şekilde desteklenmesi şarttır. Rusya'nın bir başarı umudu olduğu sürece, barış görüşmelerine katılmak için nedeni olmayacaktır."