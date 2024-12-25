Celalabad'da Konsolosluk Tercümanına Saldırı

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KABİL, 25 Aralık (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin başkenti Celalabad'da kimliği belirsiz silahlı kişiler, Hindistan konsolosluğunun yerel bir tercümanının aracına saldırı düzenledi. Saldırıda tercüman yaralanırken, koruması ise hayatını kaybetti.

Afgan televizyon kanalı TOLOnews'e konuşan eyalet emniyet sözcüsü Seyid Tayyip Hamad, saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Hindistan'ın Celalabad kentindeki konsolosluğunu 2020 yılında kapattığı ancak misyon binasını korumak amacıyla bazı yerel personeli tutmaya devam ettiği bildirildi.