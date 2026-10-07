Celil Sağır, Samsun Kavak'ta bağımlılıkla mücadele maçında gençlere çağrı yaptı - Son Dakika
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Celil Sağır, Samsun Kavak'ta bağımlılıkla mücadele maçında gençlere çağrı yaptı

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Samsun Kavak'ta Bağımlılıkla Mücadelede Sahadayız Projesi kapsamında dostluk maçı düzenlendi. Maça katılan eski milli futbolcu Celil Sağır, gençlere spor yapmaları çağrısında bulundu. Kamu kurumları ve sivil toplum temsilcileri sporun bağımlılıkla mücadeledeki gücüne dikkat çekti.

Samsun'un Kavak ilçesinde "Bağımlılıkla Mücadelede Sahadayız Projesi" kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla dostluk maçı düzenlendi.

Samsun Valiliğinin himayesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yeşilay işbirliğiyle uygulanan proje kapsamında kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra eski milli futbolcu Celil Sağır, Kavak ilçesinde halı sahada dostluk maçı yaptı.

Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, AA muhabirine, bağımlılığın birçok çeşidinin bulunduğunu, bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen organizasyonu desteklediklerini söyledi.

Özellikle gençlerin doğru alışkanlıklara yönlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Baştürk, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın kötü şeylerle uğraşmaktansa sporla uğraşmaları, doğru davranışlar geliştirmeleri gerekiyor. Bunların en güzellerinden biri de spor." dedi.

Kavak Kaymakamı Taha Genç de bağımlılıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kamu kurumları, yerel yönetimler, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve Yeşilay'ın katılımıyla dostluk maçı düzenlediklerini belirtti.

Gençlerin sportif ve sanatsal faaliyetlere katılımını artırmayı amaçladıklarını belirten Genç, "Biz de onların sportif, sanatsal faaliyetlere katılım sağlaması adına farkındalık oluşturmak istedik. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş ise "Bağımlılıkla Mücadelede Sahadayız Projesi" kapsamında kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sahaya çıktıklarını dile getirerek, "Bağımlılıkla mücadelede ortak hareket etmek önem taşıyor. Bağımlılığa karşı tek bir ses olmak, tek bir mesaj vermek için bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla sahadayız. Bağımlılıkla mücadele kapsamında sporun gücüne inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Yeşilay Kavak Temsilcisi Ebru Akman da ilçede gençleri spora yönlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Celil Sağır da uzun yıllar sporun içinde yer alan biri olarak bağımlılıkla mücadelede sporun etkisini yakından gördüğüne dikkati çekerek, gençlere ve çocuklara spor yapmaları çağrısında bulundu.

Sağır, "Bağımlı olunacaksa spora bağımlı olmak lazım. Sporun içinde yıllarca kalan bir kişi olarak bu konuda örnek teşkil edebilirim. Spor gerçekten insanı kötü alışkanlıklardan uzak tutuyor." dedi.

Etkinliğe Samsun Cumhuriyet Başsavcı Vekili Muhammed Yasin Başbay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Hasan Acar ile kurum temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA
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