Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı - Son Dakika
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Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı

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Cem Garipoğlu'nun intihar şüphesi üzerine mezarı açıldı, DNA örnekleri alındı.

03.10.2024 14:35
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(İSTANBUL)- Münevver Karabulut'u 15 yıl önce vahşice katleden Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar edip etmediğinin ortaya çıkarılabilmesi için bugün mezarı açıldı. Garipoğlu'nun cesedinden alınan DNA örneklerine kimlik eşleştirmesi yapılacak. Kazı çalışması sırasında olay yeri polisleri, mezarın etrafını perde ile kapatarak çalışmayı kayda aldı.

İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni Etiler'de bir çöp konteynerine atılan 17 yaşındaki Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te cezaevinde intihar etmişti. Aradan geçen yıllara rağmen başta Karabulut Ailesi olmak üzere tüm kamuoyu intiharı şüpheli bularak mezarın açılmasını talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezarın açılmasına karar vermişti.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "fethi kabir" kararı doğrultusunda, İstanbul Adli Tıp Kurumu ekibi, cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme uzmanları, sabah saatlerinde Garipoğlu'nun Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabrine geldi.

Mezarlıkta Münevver Karabulut'un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de hazır bulundu. Karabulut ailesi ise mezarlığa gelmedi. Polis ekipleri, mezar çevresini bariyerlerle çevirdi ve yoğun güvenlik önlemi aldı. Mezarın bulunduğu bölüm girişinde iki ayrı kontrol noktası kurulurken, bu alana girişlerde kimlik kontrolü de yapıldı. Garipoğlu'nun cesedinden kemik örnekleri alındı. Kemiklere kimlik eşleşmesi yapılacak.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözemir, fethi kabir işlemi öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mezarın açılacağını ve cesedin tamamının alınıp Adli Tıp Kurumu'na götürüleceğini belirten Epözdemir, "Burada DNA'lara bakılacak. Biyolojik ve kimyasal işlemler yapılacak" dedi.

Rezan Epözdemir, mezarlıkta yaptığı açıklamada; "Biz öldüğüne inanmıyoruz. Bu kapsamda başvuru yaptık. Cezaevi psikoloğu, 'İntihara meyilli değildi, antidepresan kullanmıyordu' diyor. Bir insanın kendini boğması intihar vakaları bakımından en zor olandır. İlaç kullanırsınız, ateşli silahla da intihar edebilirsiniz ama düşünün ki bıçak, çatal, kemer dahi olmadığı bir süreçte gidip kantinden çamaşır ipi alıp kendinizi boğuyorsunuz" dedi.

Cem Garipoğlu\'nun Mezarı Açıldı
Kaynak: ANKA

Münevver Karabulut, Cem Garipoğlu, Cezaevi, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cem Garipoğlu'nun Mezarı Açıldı - Son Dakika

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