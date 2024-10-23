Cem Karaca'nın Gözyaşları Yeniden Yayında

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(ANKARA) - Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca'nın yaptığı "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi bir dijital platformda yeniden izleyiciyle buluşuyor.

Vizyona girer girmez tedbir kararıyla gösterimi yasaklanan "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi, hukuki sürecin sona ermesiyle birlikte yeniden izleyiciyle buluşacak. Vizyona girmesiyle birlikte alınan tedbir kararı sonucu gösterimi durdurulan film hakkında mahkeme; kararın "yersiz, usul ve esasa aykırı olduğu, davacının haklarının ihlal edilmediği" gerekçesiyle tedbir kararını kaldırdı. "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmi seyircilerle buluşmaya hazır.

Film, vizyonda tekrar yer almak yerine dijital platformda izleyicileriyle buluşacak. Yapımcılar aldığı bu kararla, filmin daha fazla beklemeden daha geniş kitlelere ulaşmasını ve erişilebilir olmasını hedefliyor. İsmail Hacıoğlu'nu Cem Karaca olarak izleyeceğimiz "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nda, Fikret Kuşkan baba Mehmet Karaca'yı, Yasemin Yalçın ise anne Toto Karaca'yı canlandırıyor. Filmde Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel, Buçe Buse Kahraman, Kubilay Tuncer ve Alper Saldıran gibi önemli isimler de yer alıyor.

Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini üstlendiği film, Cem Karaca'nın yaşamı, müziği ve mücadelesini konu alıyor. "Cem Karaca'nın Gözyaşları" yarından itibaren bir dijital platformda izleyici ile buluşacak.