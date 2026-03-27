Cem Özer ve Volkan Berberoğlu'nun Cenazesi Toprağa Verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cem Özer'in (49) ve Volkan Berberoğlu'nun (42) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Özer'in cenazesi İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Cami'ne getirildi. Cenaze namazına Cem Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra; CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Özer'in tabutunun üzerine kongre üyesi olduğu Kocaelispor bayrağı ve atkısı konuldu. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının akabinde Özer'in cenazesi Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Saldırganların olaydan kısa süre önce eğlence mekanına taş attığı, gürültüyü duyan Özer'in mekana gittiği bu gerçekleşen silahlı saldırı sırasında kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

'SUÇU ORADA OLMASI'

Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Cem Özer'in kuzeni Reyhan Akbaş, "Hiçbir şey ile ilgisi olmayan bir çocuk, suçu orada olması. Maalesef İzmit'te bu olaylar çok oluyor. Ailelerin çok canı yanıyor. Bizim başımıza geleni Allah kimsenin başına vermesin, çok acı. Yıllarca eşim ve yeğenlerim Kocaelispor'a hizmet verdik. Kocaelispor camiamızın başı sağ olsun. Çok iyi bir taraftardı" dedi.

EĞLENCE MEKANI SAHİBİ DÜZCE'DE DEFNEDİLDİ

Diğer yandan eğlence mekanı sahibi Volkan Berberoğlu'nun cenazesi ise ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Karaburun Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emekli polis memuru Talip Çakır'ın cenazesinin ise yarın Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Kuyumcullu Mahallesi Merkez Cami'de kılınan öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Ardacan UZUN-Ayşenur YAMAN/KOCAELİ,