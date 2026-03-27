Cem Özer ve Volkan Berberoğlu'nun Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
Cem Özer ve Volkan Berberoğlu'nun Cenazesi Toprağa Verildi

27.03.2026 19:59
İzmit'teki silahlı saldırda hayatını kaybeden Cem Özer ve Volkan Berberoğlu, defnedildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Cem Özer'in (49) ve Volkan Berberoğlu'nun (42) cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Özer'in cenazesi İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi'ndeki Akşemsettin Cami'ne getirildi. Cenaze namazına Cem Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra; CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Kocaelispor Başkanı Recep Durul ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Özer'in tabutunun üzerine kongre üyesi olduğu Kocaelispor bayrağı ve atkısı konuldu. İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının akabinde Özer'in cenazesi Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Saldırganların olaydan kısa süre önce eğlence mekanına taş attığı, gürültüyü duyan Özer'in mekana gittiği bu gerçekleşen silahlı saldırı sırasında kurşunların hedefi olduğu öğrenildi.

'SUÇU ORADA OLMASI'

Cenaze namazı öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Cem Özer'in kuzeni Reyhan Akbaş, "Hiçbir şey ile ilgisi olmayan bir çocuk, suçu orada olması. Maalesef İzmit'te bu olaylar çok oluyor. Ailelerin çok canı yanıyor. Bizim başımıza geleni Allah kimsenin başına vermesin, çok acı. Yıllarca eşim ve yeğenlerim Kocaelispor'a hizmet verdik. Kocaelispor camiamızın başı sağ olsun. Çok iyi bir taraftardı" dedi.

EĞLENCE MEKANI SAHİBİ DÜZCE'DE DEFNEDİLDİ

Diğer yandan eğlence mekanı sahibi Volkan Berberoğlu'nun cenazesi ise ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki Karaburun Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emekli polis memuru Talip Çakır'ın cenazesinin ise yarın Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Kuyumcullu Mahallesi Merkez Cami'de kılınan öğle namazının ardından toprağa verileceği bildirildi.

Ardacan UZUN-Ayşenur YAMAN/KOCAELİ,

HABER-KAMERA: Ardacan UZUN-Ayşenur YAMAN/KOCAELİ,

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Cem Özer ve Volkan Berberoğlu'nun Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

Diyarbakır’da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı Diyarbakır'da sivil polis aracının geçişi sırasında EYP patladı
Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD’den kupayla dönüyoruz İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz
Erzincan’da bir kişi yanarak ağır yaralandı Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı
Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Hiçbir iz yok Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı! Hiçbir iz yok
Nihat Kahveci’den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu Nihat Kahveci'den milli yıldıza övgü dolu sözler: Son yılların üretilmiş en iyi robotu
Genç kız 80 metre yüksekliğindeki cam terastan kendini boşluğa bıraktı Genç kız 80 metre yüksekliğindeki cam terastan kendini boşluğa bıraktı

21:18
Rusya’dan benzin ihracatına yasak
Rusya'dan benzin ihracatına yasak
20:27
Türkiye’de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
Türkiye'de yaşayan Marina Markova bir konuda çok şikayetçi
20:23
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’da çatışmalar haftalar içinde bitecek
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek
19:05
WP: ABD’nin İran’a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon’u endişelendirdi
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi
18:52
BAE’nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
BAE'nin Şarika kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle araçlar su altında kaldı
18:47
Hande Erçel serbest bırakıldı
Hande Erçel serbest bırakıldı
18:17
İsrail’e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
İsrail'e açık destek veren Ugandalı komutandan tartışmalı paylaşım
SON DAKİKA: Cem Özer ve Volkan Berberoğlu'nun Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
