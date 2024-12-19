Çemişgezek'te Dut Fidanları Çalındı - Son Dakika
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Çemişgezek'te Dut Fidanları Çalındı

Çemişgezek\'te Dut Fidanları Çalındı

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dikilen dut fidanları çalındı, jandarma soruşturma başlattı.

19.12.2024 17:20
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Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde belediyenin çevreyi yeşillendirmek için diktiği dut fidanları çalındı.

İlçenin Ağ Tepe mevkisinde bir süre önce dikilen dut fidanlarının yerinden söküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu Çemişgezek Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ekipler, yaklaşık 30 kök dut fidanının kazma ve küreklerle yerinden sökülüp çalındığını belirledi.

Jandarma ekipleri olaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, fidanları çalanların emek ve alın teri hırsızı olduklarını belirtti.

Dikilen fidanların herkesin ortak malı olduğunu vurgulayan Somyürek, "Zarar vermeyelim, verenleri uyaralım dedik. Sahip çıkalım dedik. Çukurları eşip tek tek söküp bu kadar zahmet çekmenize gerek yoktu. İnsan gibi isteseydiniz keşke, yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çemişgezek'te Dut Fidanları Çalındı - Son Dakika

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