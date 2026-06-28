Cenazeden Dönüşte Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Cenazeden Dönüşte Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Cenazeden Dönüşte Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
28.06.2026 20:37
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Tokat'ta cenazeden dönenlerin olduğu otomobil devrildi, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ö.A. idaresindeki 59 AE 823 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Karacaören köyü yakınlarında köprüden düşerek devrildi.

Kazada sürücü ve araçtaki Veyis Aydoğan (61) yaralandı.

Ambulansla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veyis Aydoğan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yeşilyurt, 3. Sayfa, Aydoğan, Güncel, Yaşam, Tokat, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenazeden Dönüşte Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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