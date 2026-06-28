Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Ö.A. idaresindeki 59 AE 823 plakalı otomobil, Tokat-Yeşilyurt kara yolu Karacaören köyü yakınlarında köprüden düşerek devrildi.
Kazada sürücü ve araçtaki Veyis Aydoğan (61) yaralandı.
Ambulansla Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Veyis Aydoğan, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Araçtakilerin, bir yakınlarının cenazesinden döndükleri öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Cenazeden Dönüşte Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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