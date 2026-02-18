Cenevre'de Rusya-Ukrayna Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cenevre'de Rusya-Ukrayna Müzakereleri Devam Ediyor

18.02.2026 08:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Witkoff, müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşma için çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmalarına devam etmeyi kabul ettiğini bildirdi.

???????Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından İsviçre'nin Cenevre kentinde Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yapılan görüşmelere yönelik açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Trump'ın talimatları doğrultusunda Rusya ve Ukrayna arasında üçüncü üçlü müzakereye arabuluculuk yaptıklarını belirten Witkoff, Trump'ın savaşın iki tarafını bir araya getirmedeki başarısı sayesinde anlamlı bir ilerleme sağlandığını ifade etti.

Witkoff, ayrıca tarafların kendi liderlerini gelişmelerden haberdar etmeyi ve anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cenevre'de Rusya-Ukrayna Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis’e Sunuldu CHP'li Vekillerin Dokunulmazlık Dosyaları Meclis'e Sunuldu
16 yaşındaki Rıdvan’ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi 16 yaşındaki Rıdvan'ın öldüğü kavga anları saniye saniye çözümlendi
’’Aşkım, sevdam’’ dediği şehirde yapıldı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki anket ''Aşkım, sevdam'' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket
Üniversite hastanesinde neler oluyor Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için... Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...
Kardeş kavgasında kan aktı Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı Kardeş kavgasında kan aktı! Hiç acımadan kurşun yağdırıp kaçtı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

10:53
Türk gazeteciden Spalletti’yi delirten soru Şoke oldu
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu
10:44
Bahçeli’nin ’’Ayağımızın altında paspastır’’ diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
Bahçeli'nin ''Ayağımızın altında paspastır'' diyeceği bir anket daha: MHP ilk kez bu oranı gördü
10:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an
10:30
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul’da kar yağışı başladı
Sıcaklıklar aniden düştü, İstanbul'da kar yağışı başladı
10:28
Trump’ın koltuğu sallanıyor Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Trump'ın koltuğu sallanıyor! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
10:18
Afetin büyüklüğünü anlatan kare 3 ilden korkutan görüntüler
Afetin büyüklüğünü anlatan kare! 3 ilden korkutan görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 11:09:46. #7.11#
SON DAKİKA: Cenevre'de Rusya-Ukrayna Müzakereleri Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.