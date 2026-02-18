Cenevre'de Üçlü Görüşmeler Yoğun Geçti - Son Dakika
Cenevre'de Üçlü Görüşmeler Yoğun Geçti

18.02.2026 14:57
Ukrayna, Rusya ve ABD arasındaki müzakereler Cenevre'de devam ediyor; uluslararası barış vurgusu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelerle ilgili "yoğun ve kapsamlıydı" ifadelerini kullandı.

Umerov, bugün yaklaşık 2 saat süren görüşmelerin ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Cenevre'de üçlü formatta bir başka turu gerçekleştirdiklerini aktaran Umerov, "Görüşmeler yoğun ve kapsamlıydı." dedi.

Umerov, sürecin durmamasını ve devam etmesini sağladıkları için ABD'li yetkililere destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederek, "Heyet içinde hem siyasi hem de askeri konular ele alındı, güvenlik parametreleri ve olası kararların uygulanmasına yönelik mekanizmalar görüşüldü." diye konuştu.

Birçok konunun açıklığa kavuşturulduğunu vurgulayan Umerov, süreci tamamlamak için gerekli temel hükümler üzerinde çalışmaya odaklanmış durumda olduklarının altını çizdi.

Umerov, tüm taraflar arasında yeterli zaman içinde uyum ve karmaşık bir çalışma gerektiren süreç yaşadıklarına işaret ederek, "İlerleme kaydediliyor ancak bu aşamada hiçbir ayrıntı açıklanamaz. Bir sonraki adım, geliştirilen kararların devlet başkanları tarafından değerlendirilmesi için gerekli uzlaşma düzeyine ulaşmak. Bizim görevimiz, bunun için sadece biçimsel değil pratik bir temel hazırlamak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın yapıcı olmaya devam ettiğini vurgulayan Umerov, nihai hedeflerinin adil ve sürdürülebilir barış olmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Taraflar, dün de Cenevre'de yaklaşık 4 saat süren görüşme yapmıştı.

Rusya, Ukrayna ve ABD görüşmeleri

Cenevre'de başlayan üçlü görüşmelerin üçüncü turunda, Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık ederken, Ukrayna heyetini Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov temsil etmişti.

Görüşmelere ABD'den de Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın Danışmanı Jared Kushner katılmıştı.

Witkoff, Cenevre'de ABD arabuluculuğunda düzenlenen Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin üçüncü turunda tarafların anlaşmaya varmak için çalışmaları sürdürmeyi kabul ettiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Rusya, Cenevre'deki üçlü ve ikili müzakerelerin (yeni turun) başladığı günü saldırılarla karşıladı. Bu, Rusya'nın ne istediğini ve neyin peşinde olduğunu çok açık şekilde gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, müttefik ülkeleri Rusya'ya yönelik baskıyı artırmaya çağırmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise "Bu sefer, toprak sorunu ve diğer hususlar dahil daha geniş yelpazedeki konular istişare edilecek. Bu konular taleplerimizle ilgilidir." demişti.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin ilk ve ikinci turu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta ve 4-5 Şubat'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA

