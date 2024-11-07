İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik sürdürdüğü baskınları sırasında ateş açması sonucu bir Filistinlinin öldüğü bildirildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cenin'e düzenlediği baskın sırasında ateş açması sonucu Filistinli Abdullah es-Saadi'nin ağır yaralandığı belirtildi.
Açıklamada, yaralanan Saadi'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği aktarıldı.
İsrail güçlerinin Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah erken saatlerde başlattığı baskınları devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Cenin'de İsrail Ordusu Baskınında Bir Filistinli Öldürüldü - Son Dakika
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