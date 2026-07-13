Cennet Karaüzüm'le Tarhana Üretiminde Devrim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cennet Karaüzüm'le Tarhana Üretiminde Devrim

Cennet Karaüzüm\'le Tarhana Üretiminde Devrim
13.07.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta Cennet Karaüzüm, DOĞAKA desteğiyle tarhana üretimini seri hale getirdi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 55 yaşındaki kadın girişimci Cennet Karaüzüm, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) desteğiyle temin ettiği makineler sayesinde Avrupa Birliği (AB) tescilli Maraş tarhanasının üretimini daha verimli hale getirerek seri üretime geçti.

Uzun yıllardır Maraş tarhanasını geleneksel yöntemlerle üreten beş çocuk annesi Karaüzüm, AB tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile DOĞAKA tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi kapsamında sağlanan destekten yararlandı.

Destek kapsamında tarhana pişirme ve serme makineleri temin eden Karaüzüm, üretim sürecini hızlandırarak kapasitesini artırdı.

Cennet Karaüzüm, AA muhabirine, geçmişte komşularının yardımıyla büyük kazanlarda tamamen el emeğiyle üretim yaptıklarını söyledi.

Makine desteğiyle birlikte üretim sürecinin önemli ölçüde kolaylaştığını belirten Karaüzüm, "Eskiden yüzlük kazanlarda komşularla toplanıp tarhana yapıyorduk. Şimdiyse makinelerimizi aldık. Tarhanamızı ve firiğimizi 2-3 kişiyle 2 saatte serebiliyoruz." dedi.

Eskiden gece boyunca süren işlemlerin artık kısa sürede tamamlandığını ifade eden Karaüzüm, şöyle konuştu:

"Eski usul tarhanayı geliştirmek için DOĞAKA'dan destek aldım. AŞ pişirme makinesi ve serme makinesi aldım. Eskiden elimle 200 çiğ tarhanayı sabaha kadar seriyordum. Şimdi ise makineler sayesinde 1 saatte 400 çiğ tarhanayı serebiliyorum. Aldığımız destekle bu yıl yaklaşık 70-80 ton tarhana ve firik üretmeyi hedefliyoruz."

Karaüzüm, yağışlar nedeniyle sezona planlanandan geç başladıklarını dile getirerek, ürünlerini Türkiye'nin birçok iline kargoyla gönderdiklerini, talep doğrultusunda yurt dışına da satış yaptıklarını kaydetti.

"Probiyotik bakımdan zengin bir besin"

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Eda Ganiyusufoğlu ise Maraş tarhanasının besin değeri açısından önemli bir ürün olduğunu belirtti.

Ganiyusufoğlu, tarhananın soğukta donmayan, sıcakta kokmayan ve her koşulda tüketime hazır bir besin olduğuna dikkati çekerek, "Maraş tarhanası içerdiği düşük yağ, yüksek protein ve dövme ile yapılmasından kaynaklı yüksek lif içeriğiyle vitamin ve mineral bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Yoğurttan yapılması nedeniyle fermente edilen bir ürün olan Kahramanmaraş tarhanası, probiyotik bakımdan zengin bir besindir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cennet Karaüzüm'le Tarhana Üretiminde Devrim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Kavgayı ayırmak isterken canından oldu
Adana’da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti Adana'da vahşet: Dini nikahlı eşini çekiçle dövüp boğazını kesti
Marmaray’da pes dedirten görüntü Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti Marmaray'da pes dedirten görüntü! Yolculara aldırış etmeden barfiks çekti
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi
Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti Kiraz yedikten sonra rahatsızlanan kadın da eşinin ardından hayatını kaybetti
ABD’li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu ABD'li senatörün ölümü İran medyasında sevinç dalgası oluşturdu

11:55
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
19 yaşındaki genç, 112 milyon TL değerindeki mirasını çocukluk arkadaşına bıraktı
11:47
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferinden ilk görüntü geldi
11:43
Sıcak hava dalgası Avrupa’yı fena vurdu Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
Sıcak hava dalgası Avrupa'yı fena vurdu! Bir haftada 10 binden fazla kişi öldü
10:47
Haluk Levent’in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
Haluk Levent'in gözaltına alınması sonrası Türkiye bu listeyi konuşuyor
10:31
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
Firari bahis baronu Veysel Şahin ile Haluk Levent arasında ortaklık iddiası
10:13
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Ahbap soruşturması derinleşiyor: Avukat Ece Güner de gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 12:24:54. #7.13#
SON DAKİKA: Cennet Karaüzüm'le Tarhana Üretiminde Devrim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.