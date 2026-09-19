CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda 1 milyar varilden fazla ham petrol sevkiyatını korudu - Son Dakika
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CENTCOM, Hürmüz Boğazı'nda 1 milyar varilden fazla ham petrol sevkiyatını korudu

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CENTCOM, İran ile yönetimi konusunda anlaşmazlık yaşadığı Hürmüz Boğazı'ndan son aylarda 1 milyar varilden fazla ham petrol çıkışına destek verdiğini açıkladı. Amiral Brad Cooper, 2 binden fazla ticari gemiye refakat edildiğini ve İran'ın sıfır varil ihracat yaptığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran ile yönetimi konusunda anlaşmazlık yaşadığı Hürmüz Boğazı'ndan son birkaç ay içinde 1 milyar varilden fazla ham petrolün çıkışına destek sağladığını açıkladı.

CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'ndaki faaliyetleriyle ilgili detaylı bir açıklama videosu paylaştı.

Cooper, videoda "CENTCOM kuvvetleri, Körfez'den 1 milyar varilden fazla ham petrolün çıkışına destek sağladı." ifadesini kullandı.

Koordineli koruma sağlayarak Boğaz'dan geçen 2 binden fazla ticari gemiye refakat ettiklerini belirten Cooper, bunun ABD ordusu tarafından "yakalanan ivmenin" açık bir delili olduğunu vurguladı.

Cooper, "Boğaz'daki ana geçiş rotaları, mayınlardan temizlenmiş vaziyette. Boğaz'dan binlerce gemi geçiş yaptı. Körfez'deki ortaklarımızdan Hürmüz Boğazı yoluyla 1 milyar varilden fazla ham petrol sevk edilirken, uyguladığımız sarsılmaz abluka sayesinde İran sıfır varil ihracat gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

Bölgede gerçekleştirdikleri sıkı uygulamanın sonuç verdiğini belirten Cooper, son iki haftadaki ham petrol, kargo ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) hacminin, geçen 6 ayın herhangi bir dönemindekinden daha yüksek seviyede olduğunu bildirdi.

CENTCOM Komutanı Cooper, "Ayrıca bölgedeki tüm ortaklarımızla birlikte çalışarak hava savunma kapasitelerini güçlendiriyoruz. Koalisyon, yeni bir İHA saldırı birimi oluşturuyor ve Hürmüz Boğazı ile çevre sularını açık ve güvenli tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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