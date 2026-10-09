CEP Genel Sekreteri, yapay zekanın insan unsurunu tamamen kaldırmayacağını söyledi - Son Dakika
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CEP Genel Sekreteri, yapay zekanın insan unsurunu tamamen kaldırmayacağını söyledi

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CEP Genel Sekreteri Kamenjarin, denetimli serbestlikte teknoloji ve yapay zekanın kullanıldığını, insan unsurunun tamamen ortadan kalkmayacağını söyledi. Antalya'daki CEP 14. Elektronik İzleme Konferansı'nda konuşan Kamenjarin, teknolojinin yardımcı olarak kullanıldığını belirtti.

Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu (CEP) Genel Sekreteri Jana Spero Kamenjarin, denetimli serbestlik çalışmalarına teknolojiyi ve yapay zekayı her zaman dahil ettiklerini belirterek, "İnsan unsurunun ortadan tamamen kalkması söz konusu değil." dedi.

Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde "Değişen Dünyada Elektronik İzleme-Algı ve Gerçeklik" temasıyla düzenlenen CEP 14. Elektronik İzleme Konferansı'na katılan Kamenjarin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Kamenjarin, teknolojiyi sadece kendilerine yardımcı olacağı zaman kullandıklarını, gelişen teknolojinin elektronik izleme üzerinde önemli etkilerinin olduğunu söyledi.

Elektronik izlemede sadece radyo frekans dalgalarının kullanıldığı dönemde mahkumların evlerinde kalmak zorunda olduklarını, şimdi ise GPS sayesinde toplum içinde hareket edebildiklerini anlatan Kamenjarin, "Mesela şimdi GPS üzerinden alkol gibi şeyleri de takip edebiliyoruz ama şuna karar vermemiz gerekiyor: Gerçekten ihtiyacımız olan bilgi ne? Neyi takip etmemiz lazım, neyi izlememiz lazım?" diye konuştu.

"Teknolojiyi sadece bize yardımcı olarak kullanıyoruz"

Genel Sekreter Kamenjarin, Avrupa Konseyinin denetimli serbestlik ve cezaevlerinde yapay zekanın kullanımıyla ilgili yönerge yayımladığına dikkati çekti.

"Hiçbir zaman insan unsurunu tamamen ortadan kaldırmak gibi bir yaklaşımımız yok." diyen Kamenjarin, şöyle devam etti:

"Daha akıllı bir şekilde çalışmalarımızı yürütmek için tabii ki teknolojiyi, yapay zekayı her zaman çalışmalarımıza dahil ediyoruz fakat insan unsurunun ortadan tamamen kalkması söz konusu değil. Teknolojiyi sadece bize yardımcı olarak kullanıyoruz."

Kamenjarin, CEP bünyesindeki teknolojiden sorumlu ekibin, üye ülkelere denetimli serbestlik çalışmalarında teknolojinin nasıl kullanılacağı ve ne tarz gelişmelerin olduğu konusunda sürekli bilgilendirme yaparak destek olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
Yapay ZekaTeknolojiAntalyaGüncelSon Dakika

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