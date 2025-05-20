Çankırı Amatör Futbol Ligi'nde şampiyon olan Çerkeş Belediyespor için kutlama programı düzenlendi.
İlçe merkezinde düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çeşitli gösterilerin ardından Çerkeş Belediyespor'a kupa ve madalyaları takdim edildi.
Programa, Vali Mustafa Fırat Taşolar, Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu, Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Çerkeş Belediyespor Şampiyonluk Kutlaması - Son Dakika
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