Çerkeş\'te cenazelerde taziye yemeği uygulaması kaldırıldı

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Çerkeş'in Karalar Mahallesi'nde cenazelerde ikram edilen taziye yemeği uygulaması kaldırıldı.

2024 yerel seçimlerinde göreve gelen Karalar Mahallesi Muhtarı Şenol Settaşı, mahallenin belirli noktalarına 35 adet dilek ve şikayet kutusu yerleştirdi.

Vatandaşların dilek ve temennilerinin başında cenazelerde taziye yemeklerinin kaldırılması olduğunu belirleyen muhtar Settaşı, alınan karar doğrultusunda mahallede taziye yemeği uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

Mahallenin çeşitli noktalarına "Cenaze evinde yemek yenmez yemek götürülür. Bu vesile ile cenazelerimizden taziye yemeği kaldırılmıştır. Saygıdeğer mahalle sakinlerimize duyurulur" yazılı pankartlar asan muhtar Settaşı, taziye çadırı, masa ve sandalye gibi malzemeleri de muhtarlık envanterine kazandırdı.