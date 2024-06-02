Çerkeş'te cenazelerde taziye yemeği uygulaması kaldırıldı - Son Dakika
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Çerkeş'te cenazelerde taziye yemeği uygulaması kaldırıldı

Çerkeş\'te cenazelerde taziye yemeği uygulaması kaldırıldı

2024 yerel seçimlerinde göreve gelen Karalar Mahallesi Muhtarı Şenol Settaşı, mahalle sakinlerinin dilek ve temennilerini toplamak için 35 adet dilek ve şikayet kutusu yerleştirdi. Yapılan incelemeler sonucunda, vatandaşların en çok taleplerinden biri olan cenazelerde ikram edilen taziye yemeği uygulaması kaldırıldı. Muhtar Settaşı, alınan karar doğrultusunda mahallede taziye yemeği uygulamasının sona erdiğini duyurdu. Ayrıca, muhtarlık envanterine taziye çadırı, masa ve sandalye gibi malzemeler de eklenerek hizmet kalitesi artırıldı.

02.06.2024 14:51
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Çerkeş'in Karalar Mahallesi'nde cenazelerde ikram edilen taziye yemeği uygulaması kaldırıldı.

2024 yerel seçimlerinde göreve gelen Karalar Mahallesi Muhtarı Şenol Settaşı, mahallenin belirli noktalarına 35 adet dilek ve şikayet kutusu yerleştirdi.

Vatandaşların dilek ve temennilerinin başında cenazelerde taziye yemeklerinin kaldırılması olduğunu belirleyen muhtar Settaşı, alınan karar doğrultusunda mahallede taziye yemeği uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

Mahallenin çeşitli noktalarına "Cenaze evinde yemek yenmez yemek götürülür. Bu vesile ile cenazelerimizden taziye yemeği kaldırılmıştır. Saygıdeğer mahalle sakinlerimize duyurulur" yazılı pankartlar asan muhtar Settaşı, taziye çadırı, masa ve sandalye gibi malzemeleri de muhtarlık envanterine kazandırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkeş'te cenazelerde taziye yemeği uygulaması kaldırıldı - Son Dakika

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