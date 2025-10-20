Çerkeş'te Park Halindeki Araç Yandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde park halinde yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yeni Mahalle Fidanlık Yolu mevkisinde Ali D'ye ait otomobilden park halindeyken alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Ali D'nin yaklaşık 10 gün önce başka bir aracının da yandığı öğrenildi.
