Çerkeş\'te TASKUT\'un Afet Eğitim Tatbikatı

Tüm Afetlerde Sivil Kurtarma Timi (TASKUT), Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde eğitim tatbikatı düzenledi.

Çerkeş ve Ilgaz ilçelerinden gönüllülerin katılımı ile Beymelik köyü Güneyce Mevkisi'nde düzenlenen tatbikatta arama-tarama faaliyetleri ve zorlu koşullarda idame eğitimi sahada uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Gerçek afet senaryoları üzerinden yürütülen çalışmalar kapsamında gönüllüler, olası kriz anlarında hızlı ve etkili müdahale becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

TASKUT Genel Başkanı Halil Kaya, yaptığı açıklamada, "Sahada arama tarama ve İdame eğitimini icra ettik. Bu tür saha eğitimleri afetlere karşı hazır ve organize ekiplerin yetişmesinde kritik rol oynamakta." dedi.