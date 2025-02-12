Çerkezköy Belediyesi Ekmek Fiyatına Sübvansiyon Sağlıyor

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Haber: Erva GÜN - Kamera: Dursun ALKAYA

(TEKİRDAĞ) - Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, piyasada 210 gram ekmeğin 12,5 liradan satıldığını, Çerkezköy Belediyesi Halk Ekmek A.Ş'nin 220 gram ekmeğinin 6,5 liradan satılmaya devam ettiğini söyledi. Akay, "Un stokumuzu yaptık zamdan evvel ve şu anda un stokumuz bitene kadar, dayanabildiğimiz kadar 6,5 liradan satmaya devam edeceğiz" dedi.

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi.

"Halk Ekmek A.Ş. yaklaşık ikinci yılındayız. Burası yüzde 100 belediye şirketi. Şu an da piyasada 210 gram ekmek 12,5 lira. Çerkezköy Belediyesi Halk Ekmek A.Ş, 220 gram ekmeği 6,5 liradan satmaya devam ediyor. Un stokumuzu yaptık zamdan evvel ve şu anda un stokumuz bitene kadar, dayanabildiğimiz kadar 6,5liradan satmaya devam edeceğiz. Bu da yaklaşık 35-40 günlük bir süreç. Ramazan pidesini de aynı fiyat şartlarında satmayı planlıyoruz. Tabii ki piyasa şartlarına yetişmek mümkün değil ama vatandaşın alım gücü çok düşük dolayısıyla vatandaşın alım gücüne destek olmak için Çerkezköy Belediyesi olarak yanlarında olma mücadelesi veriyoruz. Kısmen de olsa son dönemde bir belediye sübvansesi tabii ki var ancak vatandaşın yanında olmak adına bu fiyat politikasına devam ediyoruz."