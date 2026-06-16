Çerkezköy\'de Hayvan Bakım Merkezi Ziyareti

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Çerkezköy Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Ambardere bölgesinde 67 bin metrekarelik alanda hizmet veren merkezde incelemelerde bulunan Akay, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret kapsamında tesisin mevcut durumu ve sahipsiz hayvanlara yönelik sunulan hizmetler değerlendirildi.

NKÜ Basketbol Takımı Rektör Şahin'i Ziyaret Etti

Türkiye Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi (EBBL) Final Grubu'nda Çorum Belediyesi'ni 77-75 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen ziyarete, Başantrenör ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Canlı, Antrenör Yardımcısı Mecit Çalık ve takım oyuncuları katıldı.

Ziyarette, Üniversite Genel Sekreteri Gökhan Saygı ile Genel Sekreter Yardımcısı İlhan Koçer de yer aldı.

Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette konuşan Şahin, takımın elde ettiği şampiyonluğun üniversite adına önemli bir başarı ve gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Teknik heyet ve sporcuları tebrik eden Şahin, başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek takımın gelecek dönemde de başarılı sonuçlar elde etmesini temenni etti.

Başkan Akay'a ziyaret

Çerkezköy Halk Eğitimi Merkezi Dekoratif El Sanatları Eğitmeni Dilek Yıldırım ve kursiyerleri, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'ı ziyaret etti.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırlanan ve tamamı atık malzemelerden oluşturulan "Emeğin Kenti Çerkezköy" adlı çalışma, Akay'a hediye edildi.

Akay, anlamlı çalışmadan dolayı Eğitmen Dilek Yıldırım ve kursiyerlere teşekkür ederek, geri dönüşüm ve el sanatları alanındaki çalışmaların önemine dikkat çekti.