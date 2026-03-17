Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Z. yönetimindeki 59 S 4130 plakalı işçi servisi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Sanayi Bulvarı üzerinde Z.Ç. idaresindeki 55 GP 039 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada servis aracında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı - Son Dakika
