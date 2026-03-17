Çerkezköy'de İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı
Çerkezköy'de İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı

Çerkezköy\'de İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı
17.03.2026 17:18
Çerkezköy'de işçi servisi tıra çarptı, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, işçi servisiyle tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

A.Z. yönetimindeki 59 S 4130 plakalı işçi servisi, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (ÇOSB) Sanayi Bulvarı üzerinde Z.Ç. idaresindeki 55 GP 039 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada servis aracında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çerkezköy'de İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Çerkezköy'de İşçi Servisi ile Tır Çarpıştı - Son Dakika
