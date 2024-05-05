Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları - Son Dakika
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Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları

Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları

Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi. Marmaraereğlisi ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı. Süleymanpaşa ilçesinde ise uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

05.05.2024 12:47
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Çerkezköy ilçesinde bir kişinin üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri E.O'yu Fatih Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Marmaraereğlisi ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Otomobilde bulunan N.S. ve A.A. gözaltına alındı.

Uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ö.G'yi Ortacami Mahallesi'nde durdurdu.

Üst aramasında uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çerkezköy, Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonları - Son Dakika

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